В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на юг России

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал в беседе с РИА Новости массированную атаку ВСУ на юг России намеренной провокацией, призванной сорвать мероприятия, приуроченные к празднованию 80-летней годовщины Великой Победы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии