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Царьград

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Shehab сообщил: пять палестинцев погибли в результате атак Израиля

Shehab сообщил: пять палестинцев погибли в результате атак Израиля

Израильские атаки в секторе Газа унесли жизни пяти палестинцев, сообщает агентство Shehab. Удары были нанесены, несмотря на режим прекращения огня, действующий с октября 2025 года.

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