Нижегородский бизнес вошел в топ-10 в стране по объему кредитов под «зонтичные» поручительства

Представители малого и среднего предпринимательства (МСП) Нижегородской области входят в топ-10 в стране по объему привлеченных кредитов с помощью механизма «зонтичных» поручительств, которые предоставляются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
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