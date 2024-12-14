Нижегородский бизнес вошел в топ-10 в стране по объему кредитов под «зонтичные» поручительства

Представители малого и среднего предпринимательства (МСП) Нижегородской области входят в топ-10 в стране по объему привлеченных кредитов с помощью механизма «зонтичных» поручительств, которые предоставляются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».