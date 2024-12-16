Пушилин о переговорах: Интересы России и условия должны быть учтены

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о важности учета интересов России в возможных переговорах по Украине. Президент Владимир Путин предложил условия для мирного урегулирования, включая вывод украинских войск и отказ Киева от вступления в НАТО.
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