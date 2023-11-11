Как сложилась личная жизнь и карьера бывших девушек Леонардо ДиКаприо

Как сложилась личная жизнь и карьера бывших девушек Леонардо ДиКаприоЖизель БундхенContent image for: 499516Встречались: 2000—2005 Жизель — не первая модель в жизни актера, но она хотя бы не исчезла с радаров после романа с Леонардо (а именно это произошло с манекенщицами 90-х Бриджет Холл и Кристен Занг).