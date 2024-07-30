Допинг-офицеры в четыре утра разбудили швейцарскую спортсменку в день выступления на ОИ-2024

Представительница сборной Швейцарии по академической гребле на летних Олимпийских играх 2024 года Селия Дюпре рассказала об инциденте с допинг-офицерами, разбудившими её ранним утром в день выступления на турнире.
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