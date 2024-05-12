Боррель заявил, что Израиль обязан обеспечить безопасность жителей Рафаха

Global Look Press/Omar Ashtawy/Keystone Press Agency Израиль в соответствии с международным правом должен обеспечить безопасность мирных жителей Рафаха на юге сектора Газа, Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.
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