В ЦНИИ эпидемиологии поведали о новой мутации омикрон-штамма COVID

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал о том, что на территории РФ часть загруженных в базу данных геномов линии «Омикрон» BA.
Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал о том, что на территории РФ часть загруженных в базу данных геномов линии «Омикрон» BA.
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