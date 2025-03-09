Женщины в Bitcoin. Изменение финансовой парадигмы домохозяйств

На этой неделе мы наблюдаем появление новой экономики, в основе которой лежит биткойн. В честь Международного женского дня корреспондент Forbes решил изучить, как женщины, работающие с криптовалютами, способствуют росту популярности биткойна в США и за их пределами.
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