3-х комнатная квартира в Кировском районе, Текстильщик в Донецке - 10 500 000 руб

Улица Текстильщиков, 3 этаж 5-ти этажного дома. Евроремонт, раздельная планировка, индивидуальное отопление, красивый двор для отдыха, отдельное парковочное место, свой подвал, охраняемое место с консьержем у входа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии