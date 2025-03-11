«Зенит» продлил соглашение о сотрудничестве с «Црвеной Звездой»

«Зенит» объявил на официальном сайте о продлении сотрудничества с «Црвеной Звездой». Новое соглашение заключено на два года и предусматривает продолжение текущих проектов, а также поиск новых направлений для совместной работы.
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