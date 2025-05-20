Россия утратила статус главного авторынка для Китая

По итогам первых четырех месяцев 2025 года поставки китайских легковых автомобилей в Россию упали на 47,2 процента в годовом выражении, до 1,9 миллиарда долларов, причем в апреле зафиксировано падение на 16,2 процента по отношению к марту.
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