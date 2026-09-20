Посольства США на Ближнем Востоке предупредили о риске обострения конфликта

Американские диппредставительства на Ближнем Востоке выпустили предупреждения для граждан США из-за риска непредвиденной эскалации военного конфликта.
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