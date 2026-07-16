Почему самый большой в мире атомный корабль радиоэлектронной разведки, так и не вышел в океан Михаил Болтунов На фото: атомный корабль «Урал».
Распиленный «Титан»: он мог стать кошмаром для США, но стал головной болью для ВМФ РФ
Комментарии
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Анатолий Рябенко
Вот так вредят России большие чины у власти. Если министрами обороны были бездарности типа Сердюкова, то что можно подумать о других имнистрах. Действительно: кто на самом деле управляет Россией что её даже Эстония с Латвией и подобные им другие квази государства пинают???
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3 н.
ИВ
Игорь Вершинин
Россией управляют сыны израилевы.
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3 н.
Вадим Кузнецов
Уничтожение этого корабля - огромный успех Наших Западных Партнеров. Ура демократии!
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3 н.
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