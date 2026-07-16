Распиленный «Титан»: он мог стать кошмаром для США, но стал головной болью для ВМФ РФ

Анатолий Рябенко

Вот так вредят России большие чины у власти. Если министрами обороны были бездарности типа Сердюкова, то что можно подумать о других имнистрах. Действительно: кто на самом деле управляет Россией что её даже Эстония с Латвией и подобные им другие квази государства пинают???