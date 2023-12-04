Трудности подхода

В чем причины противостояния между палестинцами и израильтянами, которое длится уже более 75 лет?Оба народа претендуют на одну и ту же территорию и не изъявляют желания искать какой-либо компромиссный вариант совместного проживания.
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