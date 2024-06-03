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Эй, Иван! Выходи с нами играть!

Эй, Иван! Выходи с нами играть!

Добрый день, имперцы, имперочки и имперчики. Сегодня мы снова отправляемся в Африку, но по пути заглянем в Красное море.

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Комментарии
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Виктор Рыбаков
Россия досыта &quot;наигрались&quot; со своими бывшими,так что,надо ещё подумать,с кем играться!
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4 час.
Аршак Меликджанян
а шибко грамотные пойдут грузить чугуний.
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2 час.
ИН
Ирина Некрасова
Справедливое замечание. Меня тоже неприятно  удивило это неуместное сравнение автора.
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1 час.

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