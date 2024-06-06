Кирилл Царев: SberPay NFC завоевал популярность у россиян

Более 10 млн клиентов Сбера подключили SberPay NFC для оплаты одним касанием телефона, рассказал в рамках Петербургского международного экономического форума первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев.
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