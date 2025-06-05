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Василий Вакаров: В Украине началась война за НАБУ, $120 млн и власть над Украиной

Василий Вакаров: В Украине началась война за НАБУ, $120 млн и власть над Украиной

Почему «антикоррупционные» НАБУ, САП и Высший АС стали главной угрозой для всесильного Ермака? Кто такой Тимур Миндич, и почему арест его брата Леонида по делу на $120 млн – это «красная тряпка» для власти? Визит Ермака в США: Договориться с ФБР или объявить войну? Что решит Вашингтон – судьбу НАБУ или судьбу Ермака? Влияние Ермака в Украине огромно, но есть нюанс.

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