Когда наступит момент, при котором американская власть сочтет, что «окупаемость инвестиций» в конфликт на Украине уже достаточна, либо когда осознает, что вероятность достигнуть порога удовлетворения инвестиций слишком мала – киевский режим будет брошен.
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