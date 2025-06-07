Вселенная — чёрная дыра: новая модель предполагает, что Большой взрыв не был началом всего сущего

Узнайте о новой космологической модели «вселенная — чёрная дыра». Физики предполагают, что наш мир не возник из сингулярности Большого взрыва, а является частью бесконечного космического цикла, зародившегося внутри чёрной дыры.
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