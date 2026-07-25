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Царьград

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"Таджики пусть кайфуют, а русские воюют": Мигрант высказал "ценное мнение" из Москвы. Теперь его ждёт сюрприз

"Таджики пусть кайфуют, а русские воюют": Мигрант высказал "ценное мнение" из Москвы. Теперь его ждёт сюрприз

Дерзкий мигрант высказал "ценное мнение" из Москвы: "Таджики пусть кайфуют, а русские воюют". Теперь его ждёт сюрприз, большой и неприятный.

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Комментарии
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Олег Орлов
Ну... Этот высказал открыто свое мнение... А сколько таких, кто так думает, но вслух не говорит? Или говорит в кругу близких и друзей..
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1 м.