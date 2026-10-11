Россия готовит свой зонд: как МГУ планирует изучить астероид Апофис, который пролетит в шаге от Земли

Представьте: огромный астероид диаметром в 350 метров пролетает мимо Земли на расстоянии всего 32 тысячи километров — это ближе, чем орбита спутников! Именно это произойдёт 13 апреля 2029 года, когда астероид Апофис, открытый в 2004 году, станет главной звездой небесного шоу.
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