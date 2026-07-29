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Синоптик Паршина: конец июля в Москве будет дождливым, затем вернется жара

Синоптик Паршина: конец июля в Москве будет дождливым, затем вернется жара

В Москве и области в ближайшие дни ожидаются резкие перепады температуры, сильные ливни и порывистый ветер до 15 м/с, это может осложнить работу бизнеса, связанного с открытыми площадками, стройками, сельским хозяйством и логистикой.

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