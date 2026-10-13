Задержан мужчина, напавший на девятилетнюю девочку в Красноярске

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов В Красноярске задержали мужчину, который 12 октября напал на девятилетнюю девочку и попытался задушить ее на глазах у матери.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Стаи оголодавших ...
- Филиппо объяснил,...
- Филиппо объяснил,...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым