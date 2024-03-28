Названы автомобили, с которыми владельцы не хотят расставаться

Автомобили Daewoo Nexia, Ford Focus, Renault Logan, Nissan Qashqai и Renault Duster чаще всего можно найти в лучшем техническом состоянии, чем аналоги в похожей ценовой категории и того же возраста, благодаря более длительной эксплуатации одним собственником.
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