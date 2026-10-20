Участник группы Little Big Антон Лиссов во время выступления на церемонии награждения премии "Новое Радио AWARDS", 21 февраля 2020 года © Евгений Одиноков/РИА "Новости"Cолист группы Jane Air и экс-участник Little Big Антон Лиссов сообщил, что врачи обнаружили у него злокачественную опухоль.
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