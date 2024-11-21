Официальная информация от МЧС о пожаре на территории музейного комплекса Шалаш Ленина. «21 ноября в 10:20 поступило сообщение о пожаре по адресу: Курортный район, г.
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Официальная информация от МЧС о пожаре на территории музейного комплекса Шалаш Ленина. «21 ноября в 10:20 поступило сообщение о пожаре по адресу: Курортный район, г.