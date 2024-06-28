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Панарин занял 5-е место в голосовании за обладателя «Харт Трофи». У него 3 первых места – больше, чем у Макдэвида и Мэттьюса

Обладатель приза самому ценному для своей команды игроку НХЛ был определен по итогам голосования журналистов, состоявшегося после завершения регулярного чемпионата.

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