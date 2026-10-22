Русь Несгибаемая Изображение сгенерировано нейросетью Алиса В Новосибирске сотрудники полиции задержали водителя «Мерседеса», который сначала сбил пешехода, а потом напал и жестоко его избил.
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