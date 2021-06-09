Вкуснейшие лакомства из нашего детства

Обратно в СССР. Вспоминая наше советское прошлоеВкуснейшие лакомства из нашего детстваНесмотря на сегодняшнее изобилие выбора, многие люди считают, что как ни крути, но «раньше было лучше».Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНиколай СмирновМного чего было в нашем деревенском детстве вкусненького, чего в магазинах ни за какие деньги не купишь: сладкая репа пареная в русской печи, лесная земляника с парным молоком, свежий липовый мёд, берёзовый сок, сладкие сочные астраханские арбузы и т.д.Ингерман Ланскаяломоть чёрного хлеба с постным маслом - да, при совдеповской бедности, это лакомство..... как замечательно, что наши внуки лишены Такого "щастья"Сергей НововожиловПампушки с маслом и толчёным чесноком, гоголь-могель, молодая жаренная картошка, кубики сухого какао или кофе, да в детстве ели ВСЁ, что вкусно для нас было.Николай БерлизовА почему бы "Гулливер" не вспомнить? Советскую суперконфету за 60 копеек? Одну съел - и сыт полдня!Комментировать
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