Вкуснейшие лакомства из нашего детства

Вкуснейшие лакомства из нашего детства

Несмотря на сегодняшнее изобилие выбора, многие люди считают, что как ни крути, но «раньше было лучше».

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Николай Смирнов
Много чего было в нашем деревенском детстве вкусненького, чего в магазинах ни за какие деньги не купишь: сладкая репа пареная в русской печи, лесная земляника с парным молоком, свежий липовый мёд, берёзовый сок, сладкие сочные астраханские арбузы и т.д.
Ингерман Ланская
ломоть чёрного хлеба с постным маслом - да, при совдеповской бедности, это лакомство..... как замечательно, что наши внуки лишены Такого "щастья"
Сергей Нововожилов
Пампушки с маслом и толчёным чесноком, гоголь-могель, молодая жаренная картошка, кубики сухого какао или кофе, да в детстве ели ВСЁ, что вкусно для нас было.
Николай Берлизов
А почему бы "Гулливер" не вспомнить? Советскую суперконфету за 60 копеек? Одну съел - и сыт полдня!

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