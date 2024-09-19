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«К этому привыкаешь»: звезда «Молодежки» Никифоров рассказал о некультурных фанатах

«К этому привыкаешь»: звезда «Молодежки» Никифоров рассказал о некультурных фанатах

Знаменитый актер театра и кино Денис Никифоров, получивший всенародную известность благодаря роли в сериале «Молодежка», не понимает поклонников, стремящихся заполучить с ним фотографию, не зная даже имени.

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