«К этому привыкаешь»: звезда «Молодежки» Никифоров рассказал о некультурных фанатах

Знаменитый актер театра и кино Денис Никифоров, получивший всенародную известность благодаря роли в сериале «Молодежка», не понимает поклонников, стремящихся заполучить с ним фотографию, не зная даже имени.
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