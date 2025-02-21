Рязанец подозревается в применении насилия на сотрудника Минприроды

В Кораблинском округе возбуждено уголовное дело на 41-летнего местного жителя по подозрению в применении насилия в отношении сотрудника государственного охотничьего надзора министерства природопользования Рязанской области.
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