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Рязанские новости

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Рязанец подозревается в применении насилия на сотрудника Минприроды

Рязанец подозревается в применении насилия на сотрудника Минприроды

В Кораблинском округе возбуждено уголовное дело на 41-летнего местного жителя по подозрению в применении насилия в отношении сотрудника государственного охотничьего надзора министерства природопользования Рязанской области.

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