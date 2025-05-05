В Швейцарии наказали поклонника Украины покусившегося на русскую дипмиссию

Штрафом в 6900 франков (685 тыс. руб.) обошелся плевок в здание швейцарского консульства России для сторонника украинского режима из города Берна, по решению федеральной прокуратуры страны 5 мая, сообщает газета Blick.
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