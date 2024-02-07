В Тверской области сотрудники полиции пресекли незаконную добычу рыбы

Участковым уполномоченным полиции и сотрудником группы экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Удомельский» при проведении профилактического рейда на озере Песьво пресечена незаконная добыча водных биологических ресурсов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии