Ученые в Британии научились выращивать искусственную кровь, что позволит отказаться от доноров

Ежегодно во всем мире выполняется около 118,5 миллиона донаций крови — такие данные приводит ВОЗ. Много ли это? Исследования показывают: чтобы полностью удовлетворить потребности, на тысячу человек нужно 40 донаций в год.
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