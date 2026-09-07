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Аргументы недели

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Нестационарные объекты на частных землях Петербурга поставят на учет

Нестационарные объекты на частных землях Петербурга поставят на учет

Петербургский КППИТ запустил общественное обсуждение порядка включения НТО в городскую схему, предупреждая предпринимателей о возможных издержках.

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