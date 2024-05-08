Мбаппе закатил глаза и отказался говорить с прессой после вопроса про "Реал"

Французский нападающий парижского "ПСЖ" Килиан Мбаппе прекратил общение с прессой после поражения от дортмундской "Боруссии" в полуфинале Лиги чемпионов после того, как получил вопрос про мадридский "Реал".
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