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Мбаппе закатил глаза и отказался говорить с прессой после вопроса про "Реал"

Мбаппе закатил глаза и отказался говорить с прессой после вопроса про "Реал"

Французский нападающий парижского "ПСЖ" Килиан Мбаппе прекратил общение с прессой после поражения от дортмундской "Боруссии" в полуфинале Лиги чемпионов после того, как получил вопрос про мадридский "Реал".

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