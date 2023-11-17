Карты «Мир» заработали на всей территории Венесуэлы

Российская платежная система «Мир» заработала на всей территории Венесуэлы. Сейчас ее принимают порядка 40% пунктов продаж, заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто в ходе совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.
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