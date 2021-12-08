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Успокойтесь: кто сядет в кресло Градского будет решать голландская компания Talpa

Успокойтесь: кто сядет в кресло Градского будет решать голландская компания Talpa

Александр Градский. Фото glas.ru Лидия ГубинаВ конце ноября от инфаркта головного мозга умер один из легендарных отечественных музыкантов Александр Градский – мужчина не только до последнего занимался своим призванием и продолжать выступать, но и воспитывал новое поколение молодых артистов.

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