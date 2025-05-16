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Аналитик Антонов: к выходу на пенсию россиянам нужно иметь финансовую подушку

Аналитик Антонов: к выходу на пенсию россиянам нужно иметь финансовую подушку

Россиянам важно позаботиться о том, чтобы иметь в старости нормальный доход, помимо пенсии. Для этого в течение трудового возраста важно откладывать деньги, чтобы к моменту выхода на пенсию у человека уже была сформирована финансовая подушка, объяснил RT финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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