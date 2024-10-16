Online-переводчик Alibaba превзошел инструменты от Google и ChatGPT

Китайский гигант электронной коммерции Alibaba представил обновленную версию своего инструмента автоматического перевода на основе искусственного интеллекта, который, по утверждению компании, превосходит продукты от Google, DeepL и ChatGPT.
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