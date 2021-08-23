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ПервоКлассный сервис для владельцев Volkswagen от АВИЛОН Белая Дача!

ПервоКлассный сервис для владельцев Volkswagen от АВИЛОН Белая Дача!

Ощутите уверенность в качестве обслуживания в новом официальном сервисе Volkswagen АВИЛОН Белая Дача! Вас ждут современные технологии, новейшее оборудование, высококвалифицированные мастера и 6 особенных предложений: Мойка двигателя 3 000 ₽– 0 ₽ Покрытие «антидождь» 3 254 ₽– 0 ₽ Антибактериальная обработка 3 126 ₽– 0 ₽ Диагностика ходовой части 2 640 ₽– 0 ₽ Диагностика электронных блоков 1 650 ₽– 0 ₽ Литр масла при прохождении ТО 1 411 ₽– 0 ₽   Записывайтесь сейчас, предложения действительны до конца сентября!   Всегда ваш, АВИЛОН Белая Дача +7 495 172 77 65 Москва, 15 км МКАД Внешняя сторона    * Предложение действительно до 30.

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