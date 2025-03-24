Совет народных комиссаров — правительство России во главе с В. И. Лениным. декабрь 1917-январь 1918.Первое правительство после победы Октябрьской революции было сформировано в соответствии с «Декретом об учреждении Совета Народных Комиссаров», принятым II Всероссийским съездом советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 27 октября (по старому стилю) 1917 года.
Из 15 первых советских наркомов девять стали жертвами «Большого террора»
Комментарии
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Жанна Чешева
А я вот сейчас наблюдаю за массовыми посадками нынешних предателей и шпионов и думаю... вот интересно, их тоже потом объявят "жертвами тоталитарного режима"? Сейчас много документов открыли и по ленинградскому делу, и по заговору против партийной верхушки... Именно с вот этими "жертвами" мы бы Великую Отечественную точно проиграли!
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