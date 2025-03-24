Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

13 991 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Жанна Чешева (Баранова)
    А я вот сейчас наблюдаю за массовыми посадками нынешних предателей и шпионов и думаю... вот интересно, их тоже потом ...Из 15 первых сове...
  • Natali
    Да-да! Точно! 😅Смiшна мова - как...
  • Жанна Чешева (Баранова)
    Так он и оказался хуже, его же именно поэтому не стали выпускать, т.к. признали, что проект исправлению и улучшению н...Советские "галоши...

Из 15 первых советских наркомов девять стали жертвами «Большого террора»

Из 15 первых советских наркомов девять стали жертвами «Большого террора»

Совет народных комиссаров — правительство России во главе с В. И. Лениным. декабрь 1917-январь 1918.Первое правительство после победы Октябрьской революции было сформировано в соответствии с «Декретом об учреждении Совета Народных Комиссаров», принятым II Всероссийским съездом советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 27 октября (по старому стилю) 1917 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Жанна Чешева
А я вот сейчас наблюдаю за массовыми посадками нынешних предателей и шпионов и думаю... вот интересно, их тоже потом объявят &quot;жертвами тоталитарного режима&quot;? Сейчас много документов открыли и по ленинградскому делу, и по заговору против партийной верхушки... Именно с вот этими &quot;жертвами&quot; мы бы Великую Отечественную точно проиграли!
Ответить
12 мин.
наверх