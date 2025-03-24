Из 15 первых советских наркомов девять стали жертвами «Большого террора»

Жанна Чешева

А я вот сейчас наблюдаю за массовыми посадками нынешних предателей и шпионов и думаю... вот интересно, их тоже потом объявят "жертвами тоталитарного режима"? Сейчас много документов открыли и по ленинградскому делу, и по заговору против партийной верхушки... Именно с вот этими "жертвами" мы бы Великую Отечественную точно проиграли!