Собянин отметил, что более 75% новых регистраций на портале поставщиков обеспечили регионы

Более 12,7 тысячи из 16,7 тысячи новых участников портала поставщиков, зарегистрировавшихся за семь месяцев 2026 года, пришли из российских регионов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В Обновленную хокке...
- ВД Дезинфекция мусор...
- Роспись в будние ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым