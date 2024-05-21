Генерал Кривонос: Киев теряет контроль за ситуацией на фронте и в целом на Украине

Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос, выступил в прямом эфире на YouTube-канале «Прямой» и заявил о том, что военное командование украинской армии во главе с Владимиром Зеленским не сумело укрепить оборону на наиболее сложных участках фронта.
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