Двадцать человек, в том числе трое детей, пострадали при атаке БПЛА в Подмосковье. Двое погибли. По словам губернатора Воробьёва, 15 пострадавших госпитализированы, ещё шестеро получили помощь на месте и отказались от госпитализации.
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