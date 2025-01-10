Защищал СССР от фашистов, рисковал жизнью, заставил весь мир уважать Советский союз. История легенды ЦСКА Комарова

Удивительный путь одного из наших первых чемпионов мира.Александр Комаров пережил войну, прошел длинный путь до игры за ЦСКА и победы на чемпионате мира, работал на благо хоккея даже после окончания карьеры и долгое время страдал от проблем со здоровьем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии