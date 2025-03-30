Al-Masirah: хуситы в марте 10 раз атаковали американский авианосец Harry Truman

Шиитское военно-политическое движение "Ансар Аллах" (хуситы), правящее на севере Йемена, с начала марта 10 раз нанесло удары по американскому авианосцу Harry Truman и сопровождающим его кораблям в акватории Красного моря.
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