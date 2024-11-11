МВД Молдавии сообщает о слежке за тысячами граждан в рамках дела о подкупе избирателей

Глава Генерального инспектората полиции Молдавии Виорел Чернеэуцяну заявил о том, что в рамках расследования дел о подкупе избирателей, связанного с прошедшими выборами президента, полиция осуществляла слежку за тысячами граждан.
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