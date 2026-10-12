Гороскоп на сегодня: Много дел и важные мысли

Каким будет день подскажут звездыОВЕН (21.03 — 20.04) Не стоит корить себя за совершённые ошибки. Каждый имеет на них право, но не забывайте делать выводы на будущее.
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